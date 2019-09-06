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AVM Perakede Ciro Endeksi Temmuz’da yüzde 13.9 yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

AVM Perakede Ciro Endeksi, Temmuz'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 artarak 311 puana yükseldi.

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - AVM Perakede Ciro Endeksi, Temmuz'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 artarak 311 puana yükseldi.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile araştırma şirketi Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakede Ciro Endeksi’nin temmuz ayı sonuçları açıklandı.
Endekste yer alan diğer sonuçlar ise şu şekilde;
- AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar temmuz 2019’da İstanbul’da bin 378 lira, Anadolu’da bin 060 lira olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise temmuz 2019’da bin 187 lira olarak gerçekleşti.
- Temmuz ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabı kategorisinde yaşandı. Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 22.5’lik artış gerçekleşti.
- Geçtiğimiz yılın temmuz ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18.9, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18.3, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15.6, “diğer kategorisi” metrekare verimliliği yüzde 11.6-14.3 artış gösterirken teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 4.1 oranında düşüş yaşadı.
- Temmuz 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2.0 oranında bir azalma yaşandığı gözlemlendi.
Temmuz ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
“Temmuz ayı endeksinde yaşanan yüzde 13.9’luk artış endekste yukarı yönlü bir istikrar yakalanması açısından sevindirici. Tabi diğer tarafta da yaşanan bu artışın temmuz ayında yüzde 16.7 olarak açıklanan enflasyon oranının altında kaldığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Yaz tatili döneminin etkisiyle endeks artışının daha yüksek oranlı olmadığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Kategoriler bazında en yüksek artış yüzde 22.5'le ayakkabı kategorisinde yaşandı. Endeks ayakkabı, giyim ve hipermarket kategorilerinde enflasyonun üzerinde artış gösterirken teknoloji kategorisinde yüzde 4.1 oranında düşüş yaşanmıştır.”

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