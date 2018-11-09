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AVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

AVM’lerdeki Eylül ayı Perakende Ciro Endeksi, üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 artarak yılın en yüksek çeyrek artışını gerçekleştirdi.

AVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttı

İstanbul, 9 Kasım (DHA) -AVM’lerdeki Eylül ayı Perakende Ciro Endeksi, üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 artarak yılın en yüksek çeyrek artışını gerçekleştirdi.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin Eylül ayı sonuçları bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 31.5 arttı ve 284 puana yükseldi.
Enflasyondan arındırıldığında ve bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 5.6 artan Perakende Ciro Endeksi, üçüncü çeyrek bazında ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 28.1 artışla üçüncü çeyrekte 292 puana ulaştı.
AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Eylü’de İstanbul’da 1,377 lira, Anadolu’da 888 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 1,084 lira oldu.
Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolarda üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27.9 arttı, metrekare verimliliği 1,113 lira oldu.
Eylül ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan en yüksek artış yüzde 37.1 ile hipermarket kategorisinde görüldü.
Bir önceki yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 34.3, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 33.3, teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30.1, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 27.5 ve yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23.7 arttı.
Eylül verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2.1’lik bir artış yaşandığı gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksi üçüncü çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1.0 arttı.
AVM Perakende Ciro Endeksi Eylül ayı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, yükselişinin en büyük iki etkeninin okula dönüş dolayısıyla AVM’leri tercih eden ziyaretçiler ve yaz sonu indirimleri olduğunu söyledi ve şu değerlendirmelerde bulundu:
“Her yıl Eylül ayında yaşanan bu artışı geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda, yüzde 5.6 gibi azımsanmayacak bir yükselişle karşılaşıyoruz.
“Ayrıca çeyrek bazda değerlendirdiğimizde ciro artışı yüzde 28.1 olarak karşımıza çıkıyor. Eylül ayında kategori bazında en yüksek artışı ise hipermarket ve giyim kategorilerinde gözlemledik. Bu durum bize ziyaretçilerimizin yaz sonu indirimlerinden faydalandığını gösteriyor.
“Aynı şekilde hem çeyrek bazlı hem de Eylül ayında gözlemlenen ziyaretçi artışı, yaz tatili henüz bitmemiş olsa da AVM ziyaretlerinin artış trendinde olduğunu gösteriyor.” (rafik&Fotoğraf)

AVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttıAVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttıAVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttıAVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttı

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