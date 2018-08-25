FİNANS

"AVM'ler arttıkça, esnaf sayısı azalıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Türkiye'de AVM sayısı 2005 yılında 106 iken, bu sayının yıl sonuna kadar 410'a ulaşması bekleniyor" - "AVM'ler ziyaretçi sayısını ve karını artırdıkça, o bölgedeki esnaf sayısı azalıyor. AVM'lerin açılışlarına ve konumlanmalarına düzenleme getirilmesi gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de AVM sayısının 2005 yılında 106 iken, bu yıl sonuna kadar 410'a ulaşmasının beklendiğini belirterek, "AVM'ler ziyaretçi sayısını ve karını artırdıkça, o bölgedeki esnaf sayısı azalıyor. AVM'lerin açılışlarına ve konumlanmalarına düzenleme getirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de AVM sayısının 2005 yılında 106, 2010'da 263, 2011'de 278, 2012'de 334 olduğunu ve bu yıl sonuna kadar 410'a ulaşmasının beklendiğini bildirdi. AVM'lerin yüzde 80'inin Ankara, İstanbul, İzmir gibi kalabalık şehirlerde bulunduğuna işaret eden Palandöken, "Rakamların gösterdiği gibi AVM sayısı ile esnaf sayısı, ters orantılı şekilde hep esnafın aleyhine işliyor. AVM'lerde esnaflar da bulunması gerekirken, yüksek kiralar ve yarışamayacakları markalar nedeniyle maalesef barınamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AVM'lerin açılışlarına ve konumlanmalarına düzenleme getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Açılış ve kapanış saatleri ile konumlanacakları yerler öncesinde iyi araştırma yapılarak bir kural çerçevesine oturtulmalıdır. Esnaf vergisiyle, dar boğazıyla geçinmeye çalışırken bu ortamdan zarar görmesine göz yumulmamalıdır. AVM'ler ziyaretçi sayısını ve karını artırdıkça, o bölgedeki esnaf sayısı azalıyor. En çok AVM'nin bulunduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'deki esnaf sayısı en düşük iller arasında. Tüm illerimiz içerisinde nüfusa oranla esnaf sayısı sıralamasında İstanbul 75'inci, Ankara 67'inci, İzmir ise 41'inci sırada."

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AVM Bendevi Palandöken tesk

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