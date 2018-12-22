FİNANS

AVM'ler yılbaşında "hibrit otomobil" kazandıracak

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

AVM'lerin yılbaşı alışverişinden daha fazla pay alabilmek ve müşteri sayısını artırmak için çekilişle sunduğu cazip hediyeler arasında hibrit otomobiller dikkati çekiyor - ANKAmall, CEPA ve Forum Ankara Outlet, ziyaretçilerine çekilişle hibrit otomobil verecek

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Yılbaşı alışveriş pastasından daha fazla pay almak için rekabet eden alışveriş merkezleri (AVM) birbirinden cazip hediyelerle müşteri kazanmaya çalışırken, bunlar arasında hibrit otomobiller göze çarpıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni yıl öncesi rengarenk süslenen AVM'ler, çeşitli aktivitelerle 2019'a hazırlanırken, gelecek yıl yapılacak çekilişle müşterilerin sahip olacağı araçlar arasında düşük yakıt tüketimi sağlayan hibrit otomobiller dikkati çekiyor.

ANKAmall Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini hibrit araç sahibi yapacak AVM'ler arasında bulunuyor. Ziyaretçiler, ANKAmall'den 1 Mart'a kadar yapacakları her 250 liralık alışveriş karşılığında 3 Toyota C-HR Hybrid'den birini kazanmak için çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Müşterilerine hibrit otomobil kazanma şansı tanıyan AVM'lerden biri olan CEPA Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine buradan 17 Şubat'a kadar aynı gün içinde yapacakları her 150 liralık harcamaya karşılık bir çekiliş hakkı verecek. Çekiliş sonucunda 3 talihli Toyota C-HR Hybrid kazanacak.

Forum Ankara Outlet de hediye tercihini hibrit otomobilden yana kullanan AVM'lerden biri. Müşterilerin, 13 Ocak'ta son bulacak kampanyada, tek seferde yapacakları 100 lira ve katları alışverişlerde Toyota C-HR Hybrid kazanma şansı bulunuyor.

Kentpark Alışveriş Merkezi de 10 Mart'a kadar 200 lira ve katları alışveriş yapacaklara Mercedes-Benz X-Class kazanma şansı sunacak.

Taurus AVM 15 Ocak'a kadar aynı gün içinde yapılacak her 200 liralık alışverişe bir çekiliş hakkı verecek. 20 Ocak'ta çekilişle belirlenecek talihlilerden biri Mercedes-Benz CLA kazanacak.

Tek seferde yapılacak her 150 lira için ziyaretçilerine 1 çekiliş hakkı verecek Panora AVM de 3 Ford Ranger ve 3 Ford Ecosport kazanma şansı sunacak. Kampanya 28 Şubat'ta son bulacak.

Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden 7 Şubat'a kadar kadar yapılacak her 150 liralık alışverişle bir çekiliş hakkı kazanılacak. Çekiliş sonucunda bir talihliye BMW 118i verilecek.

Müşterilerine otomobil vadeden bir diğer AVM ise Armada Alışveriş Merkezi. Ziyaretçilerine 25 Şubat'a kadar yapacakları her 200 liralık alışverişe kampanya kapsamında bir çekiliş hakkı veren Armada, şanslı müşterisine Volkswagen Amarok hediye edecek.

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Anahtar Kelimeler:
AVM hibrit otomobil yılbaşı çekilişi

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