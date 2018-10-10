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AVM’lerde cirolar Ağustos ayında yüzde 30.2 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Alışveriş merkezlerindeki (AVM) cirolar Ağustos ayında yüzde 30.2 yükselirken, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış yüzde 42 ile teknoloji kategorisinde yaşandı.

AVM’lerde cirolar Ağustos ayında yüzde 30.2 arttı

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Alışveriş merkezlerindeki (AVM) cirolar Ağustos ayında yüzde 30.2 yükselirken, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış yüzde 42 ile teknoloji kategorisinde yaşandı.
AVM cirolarındaki yüzde 30.2 artışı değerlendiren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, “Ciro Endeksi, yüzde 17.9 olan Ağustos ayı enflasyonunun çok üstünde bir artış göstererek yüzde 30.2 oldu. Kur ve enflasyon dolayısıyla perakende fiyatlarına hızla yansıyan artışa rağmen endeksteki artış, Ağustos ayında kendi rekoru olan yüzde 32.4’e yaklaştı” dedi.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin Ağustos ayı sonuçlarına göre ciro endeksi Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 30.2 artarak 319 puana yükseldi.
Ağustos ayı AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 17 arttı. Kategorilerin tamamındaki bu artış, kurban bayramı ve döviz kurunda yaşanan artışın etkisi ile metrekare verimliliğindeki artış sebebiyle oldu.
AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar Ağustos’ta İstanbul’da 1,430 liraya; Anadolu’da ise 1,072 liraya yükseldi. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ağustos 2018’de 1,215 lira oldu.
Ağustos ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 42 arttı.
Bir önceki yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 31.7, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 31.7, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 31.6, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19.4 ve yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 16.6 arttı.
Ağustos ziyaret sayısı endeksi, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısında yüzde 1.9 azalırken, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4.0 arttı.
AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi Ağustos 2018 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü endeksin son yıllarda enflasyonun üzerinde bir artış grafiği yakaladığını vurguladı ve şunları söyledi:
“AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi son yıllarda enflasyon artış oranının çok üzerinde ve düzenli bir artış gösteriyor. Yukarı yönlü bu performans Ağustos ayında da değişmedi ve endeks, Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 30.2 artarak 319 puana ulaştı. Bu artışta Kurban Bayramı’nın etkisi ile birlikte ziyaret sayısındaki düşüşe rağmen cirolardaki verimliliğin rolü olduğunu söyleyebiliriz.
“Buna ek olarak döviz kurlarında yaşanan ani artış, hızla yabancı markalarımızın ve yurt dışından ürün ithal eden perakende mağazalarının fiyatlarına yansımış gözüküyor. Tüm bunlara rağmen AVM müşterisinin ziyaretlerinin geçtiğimiz aya göre artırdığını ve alışverişlerine hız kesmeden devam ettiklerini gözlemliyoruz.
"Ayrıca cep telefonlarına Ağustos ayında gelen taksit sınırlandırması sektörü kısa bir süre düşündürse de teknoloji kategorisi liderliğini sürdürmeye devam etti.
“Özellikle Türkiye’deki yaşamını sürdüren yabancıların ve ziyarete gelen turistlerin bu dönemde oldukça yoğun alışveriş yaptığını gördük. Bu nedenle perakende markalarımız, alışveriş merkezleri vasıtası ile cirolarını enflasyonun çok üstünde artırma fırsatı buldu.” (Fotoğraflı)

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