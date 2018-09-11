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AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi, 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22.4 artışla 273 puana ulaştı.

AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi, 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22.4 artışla 273 puana ulaştı.
AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Temmuz 2018’de İstanbul’da 1,196 lira, Anadolu’da 937 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Temmuz 2018’de 1,041 lira oldu.
Temmuz ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi, metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 44’lük artış kaydetti.
Temmuz 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1.0 arttı.
AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü ciro endeksinin sene başından bu yana her ay enflasyon oranının üzerinde, istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirtti ve şöyle konuştu:
“Piyasaların, ekonomimizin, sektörümüzün panik havasına değil, morale ihtiyacı var. Endeks rakamlarını incelediğimizde; Ocak ayından bu yana AVM’lerdeki perakende ciro endeks oranlarının enflasyon oranlarından yüksek olduğunu görüyoruz.
“Temmuz ayında da yine bu durum değişmedi ve perakende ciro endeksi 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22.4 artış kaydederek 273 puana ulaştı. Enflasyon oranı ise yüzde 15.85 olarak seyretti.”
“Örneğin, ocak ayı verilerine baktığımızda Ocak ayında enflasyon oranı yüzde 10.35’ken ciro artış oranının yüzde 22.6 olduğunu görüyoruz.
“Ciro artış oranı ile enflasyon oranının en yakın olduğu mayıs ayında dahi enflasyon yüzde 12.15’ken ciro artış oranı yüzde 13.9’la yine enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti.
“Yıl başında Merkez Bankası verilerine göre ortalama dolar kuru 3,7783 lira iken bu oran Temmuz ayında 4,772 liraya çıkmış durumda. Yani Türk Lirası, dolar karşısında ortalama yüzde 26 değer kaybetmiş.
“Dövizde yaşanan bu gelişmeler hem döviz kredisi kullanan yatırımcımızı hem de girdi maliyetleri ağırlıklı olarak döviz olan perakendecimizi elbette ki etkiliyor.
“Bu süreci olabilecek en hasarsız şekilde atlatabilmek için de ilgili bakanlıklarımız, sanayicimiz, yatırımcılarımız ve halkımız büyük çaba sarf ediyor.
“Temmuz ayında bir yıllık döviz artışına baktığımızda da geçtiğimiz yıla oranla doların yüzde 35.5, euro’nun yüzde 34.5’lık artış kaydettiğini görüyoruz. Her ne kadar enflasyonun üzerinde cirolarda gerçekleşen yüzde 22’lik artışa rağmen yaşanan sıkıntılar karşısında AVM yatırımcıları olarak ihtiyacı olan perakendecilerimize kur sabitleyerek veya indirim yaparak destek olmaya gayret ediyoruz.
Belgü AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi Temmuz 2018 sonuçları hakkında ise şöyle konuştu:
“Seçimlerin sonlanması ile birlikte sağlanan istikrarın yansımalarını temmuz ayı ciro endeksi sonuçlarında gözlemleyebiliyoruz.
“Ağustos ayında da Kurban Bayramı’nın da etkisi ile ciroların enflasyonun üzerinde, yükselme trendinde olacağını tahmin ediyoruz. Aynı şekilde, bu dönemde de AVM’ler yükselen kurlar sebebi ile sıkıntı yaşayan perakendecisine desteğini artırarak devam etmiştir.” (Fotorğraf - Grafik)

AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

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