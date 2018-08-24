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"AVM'lerde robot güvenlik görevlilerini kullanılabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Securitas Güvenlik Teknolojileri Koordinatörü Emre Erdal: - “Dijitalleşme ile birlikte güvenlik sektöründe de bir dönüşümün yaşanıyor. Yapay zeka, büyük veri teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte güvenlik hizmetleri de dönüşüyor” - “Yakın gelecekte Türkiye'deki AVM'lerde de robot güvenlik görevlilerini kullanılabilir” - "Dronelar da gelecekte güvenlik amaçlı kullanılabilir. Halihazırda termal kameralı dronelar yangın yeri tespiti benzeri amaçlarla kullanılıyor. Şarj sürelerinin artırılması durumunda droneların güvenlik hizmetlerinde daha çok kullanılacağını öngörüyoruz” - "Türkiye'de güvenlik sektörünün yıllık cirosu 12 milyar TL civarında. Ayrıca güvenlik sistemlerine de yılda 3 milyar TL harcanıyor"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Securitas Güvenlik Teknolojileri Koordinatörü ve Uzaktan İzleme Hizmetleri Genel Müdürü Emre Erdal, "Dijitalleşme ile birlikte güvenlik sektöründe de bir dönüşümün yaşanıyor. Yapay zeka, büyük veri teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte güvenlik hizmetleri de dönüşüyor. Yakın gelecekte Türkiye'deki AVM'lerde de robot güvenlik görevlilerini kullanılabilir.” dedi.

Erdal AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel güvenlik için akıllı telefonlara yüklenerek kullanılan uygulamalar da geliştirdiklerini belirterek, teknolojiyle müşterilere sunulan güvenlik ürünlerinin çeşitlendiğini ifade etti.

Güvenlik kameralarının çektiği görüntülerin akıllı yazılımlarla analiz edildiğini bildiren Erdal, söz konusu görüntüler arasından riskli durum içerenlerinin uzaktan izleme merkezindeki görevlilere aktarılarak, güvenlik tehdidi içeren olaylara uzaktan müdahale edilebildiğini anlattı.

Erdal, dijitalleşme ile birlikte güvenlik sektöründe de bir dönüşümün yaşandığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Yapay zeka, büyük veri teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte güvenlik hizmetleri de dönüşüyor. Örneğin robot güvenlik görevlileri, ABD'de alışveriş merkezlerinde (AVM) kullanılmaya başladı. Yakın gelecekte Türkiye'deki AVM'lerde de robot güvenlik görevlilerini kullanılabilir.

Ayrıca dronelar da gelecekte güvenlik amaçlı kullanılabilir. Halihazırda termal kameralı dronelar yangın yeri tespiti benzeri amaçlarla kullanılıyor. Şarj sürelerinin artırılması durumunda drone'ların güvenlik hizmetlerinde daha çok kullanılacağını öngörüyoruz."

Türkiye'de güvenlik sektöründe 300 bin kişinin çalıştığını anımsatan Erdal, Securitas olarak Türkiye'de 20 bin kişiyi istihdam ettiklerini bildirdi.

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- “Türkiye'de güvenlik sektörünün yıllık cirosu 12 milyar TL”

Erdal, sektörün her yıl yüzde 10 büyürken Securitas olarak yüzde 27-30 büyüdüklerini belirterek, "Türkiye'de güvenlik sektörünün yıllık cirosu 12 milyar TL civarında. Ayrıca güvenlik sistemlerine de yılda 3 milyar TL harcanıyor." dedi.

Securitas'ın 1934'te İsveç'te kurulmuş köklü ve eski bir şirket olduğunu hatırlatan Erdal, Securitas'ın 53 ülkede 330 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiğini anlattı.

Erdal, Türkiye'de 20 bin çalışanla 75 ilde faaliyet gösterdiklerini, havacılıktan enerjiye kadar birçok farklı sektöre hizmet verdiklerini ifade etti.

2012 yılında şirket olarak klasik güvenlik anlayışından entegre güvenlik çözümlerine yöneldiklerini anlatan Erdal, "Birçok segmente hizmet veriyoruz. Her segmentin ihtiyacını güvenlik görevlisiyle karşılamamız mümkün değil. Dolayısıyla klasik yaklaşımdan entegre güvenlik çözümlerine geçiş gerçekleşti. Securitas, dünyada teknoloji şirketleri satın alarak teknolojik birikimini geliştirdi. Güvenliğin birçok boyutu var. Güvenlik teknolojileri, uzaktan izleme, kontrol hizmetleri, danışmanlık gibi birçok boyut var. Güvenlik bunların doğru bir şekilde bir araya getirilip doğru bir risk analizinden sonra müşterilere sunulduğu bir çözüm olmalı." diye konuştu.

Erdal, sahada güvenlik görevlisiyle verebilecekleri bazı hizmetleri, teknolojik izleme sistemleri sayesinde uzaktan verdiklerini belirterek, kullanılan teknolojilerle müşterilere daha kaliteli hizmet sunabildiklerini aktardı.

Teknolojik güvenlik sistemlerinin sadece bir araç olduğuna dikkati çeken Erdal, entegre güvenlik sisteminin insanla teknolojiyi buluşturarak hizmet veren bir sistem olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
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