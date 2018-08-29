FİNANS

AVM'lerdeki kiracılar "serbest çıkma hakkı" talep ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Dövizle kiralamaya son verilmesi halinde yeni kiraların hangi kurdan belirleneceğine dair bir söylemde bulunmak doğru değil. Burada önemli olanın kiracıya cezasız, tazminatsız serbest çıkma hakkı tanınması. Böyle bir hakkı elde ettiğimiz takdirde, AVM'ler kiracısının çıkmaması için fiyat indirimine gidecektir" - "(AVM'lerde bulunan dükkanlarda dövizle kiralama ve satışa son verilmesine dair Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları) Sayın Bakan'ın açıklamaları, sektör tarafından çok olumlu karşılandı. En azından bu sorunun en yetkili ağızdan manşetlere taşınması, konunun sahipsiz olmadığını gösterdi" - "Kıbrıs Meclisi bir karar alarak kira sözleşmelerinde 3,80'den, avroyu da 4,60'dan sabitledi. Birçok üyemiz bu kur seviyesinin yaşanabilir olduğunu söylüyor"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AVM'lerde dövizle kiralamaya son verilmesi halinde yeni kiraların hangi kurdan belirleneceğine dair bir söylemde bulunmanın doğru olmadığını vurgulayarak, "Burada önemli olanın kiracıya cezasız, tazminatsız serbest çıkma hakkı tanınması. Böyle bir hakkı elde ettiğimiz takdirde, AVM'ler kiracısının çıkmaması için fiyat indirimine gidecektir." dedi.

Sinan Öncel, AA muhabirine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "AVM'lerde bulunan dükkanlarda dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarının sektör tarafından çok olumlu karşılandığını aktaran Öncel, en azından bu sorunun en yetkili ağızdan manşetlere taşınmasının, konunun sahipsiz olmadığını gösterdiğini söyledi.

Öncel, bu konuyu uzun süredir gündeme getirdiklerinden ve ciddi sorun yaşadıklarından bahsederek, "İnşallah sorunun çözümü de biran önce gerçekleşir ve bir sonuca bağlanır." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 415 AVM bulunduğunu, bunların 3'te 2'sinde AVM yatırımcılarının kur sabitleme, kirada indirim veya kira/ciro oranına üst sınır koyma gibi uygulamalarla kiracılarını desteklediğini anlatan Öncel, "Bu uygulamalar uzun zamandır karşılıklı anlayış çerçevesinde iş birliği içinde devam ediyor. Çok ciddi bir AVM yatırımcısı grubu var. Bunlar perakendeci ile hiçbir sıkıntı yaşamaksızın omuz omuza yürüyor. Bununla beraber bir grup da var ki günlük kur üzerinden ya da günlük kura çok yakın olacak şekilde fatura hazırlıyor. Bu da ciddi sıkıntı yaratıyor. Kiracının ödeyemeyeceği miktarda fatura çıkıyor. Kiracı da çıkmak istediği zaman, çok yüksek cezalar uygulama tehdidiyle çıkmasına izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

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- "Serbest çıkma hakkı sağlanırsa, AVM'lerde kira fiyatları iner"

Sinan Öncel, dövizle kiralamaya son verilmesi halinde yeni kiraların hangi kurdan belirleneceğine dair bir söylemde bulunmanın doğru olmayacağını dile getirdi.

Burada önemli olanın kiracıya cezasız, tazminatsız çıkma hakkı tanınması olduğunu vurgulayan Öncel, "Bu gerçekleştirildiği takdirde, arz-talep dengesine bakılarak hangi AVM'de talep daha fazlaysa, arz-talep dengesini bulacak şekilde TL ile kiralamalar yapılacaktır. Biz yeni kiraların hangi kur seviyesinden belirlenmesini konuşmaktan ziyade, serbest çıkış hakkını kazanmak istiyoruz. Kapatmak istediğimiz mağazalarımızı biran önce kapayalım, verimli noktalarımıza odaklanalım istiyoruz. Böyle bir hakkı elde ettiğimiz takdirde, AVM'ler kiracısının çıkmaması için fiyat indirimine gidecektir." diye konuştu.

Öncel, kendileri için en hayati konunun kira/ciro oranları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz öncelikle buna bakıyoruz. Eğer kira/ciro oranı hazır giyim için yüzde 8 seviyelerinde olması gerekiyorsa ve bu sağlanıyorsa, kur istediği seviyeye gelsin. Burada önemli olan kur yüksekliği değil. Bizim kira/ciro oranlarımız yükseldi. Döviz o kadar hızlı arttı ki ciro artışımız onu yakalayamadı. Üstüne ciro içindeki karlılık oranlarımız da düşünce, ciddi sorun oluştu. Kıbrıs uygulaması var. Kıbrıs Meclisi bir karar alarak kira sözleşmelerinde 3,80'den, avroyu da 4,60'dan sabitledi. Birçok üyemiz bu kur seviyesinin yaşanabilir olduğunu söylüyor. Dövizdeki son yüzde 30'luk zıplama kabul edilemez. Sayın Bakan'ın hızla bu konuyu gündeme getirmesinin sebebi de bu. Son döviz zıplaması yaşanabilir olmaktan çoktan çıktı ve birçok insan mağazasını kapama noktasına geldi ama ne yazık ki kapayamıyor, çünkü ciddi yaptırımları var."

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- "Amacımız çarşı ve mağazanın aynı anda yaşaması"

Devletin elinde birçok araç bulunduğunu belirten Öncel, AVM yatırımcısı için kurumlar vergisinde muafiyet sağlanabileceğini, Kredi Garanti Fonu'nun devreye sokulabileceğini söyledi.

Öncel, amaçlarının çarşı ve mağazanın aynı anda yaşaması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir taraf kazansın, bir taraf kaybetsin diye bir şey olamaz, çünkü süreklilik sağlanamaz. Hepimiz kazanalım ama adil bir şekilde. Bir tarafın mutsuzluğundan diğer taraf mutluluk çıkarmasın. Bizim hedefimiz BMD olarak adil ticaret kurallarının konulması, çarşı ve perakendecinin birlikte yaşaması. Biz hep bunun peşinde olduk. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsatlar var. Biz yıl sonuna kadar ve gelecek yaz çok ciddi turist bekliyoruz. Alışveriş turizmi bu yaz çok iyi gitti. Yıl başına kadar da bu akımın devam etmesini bekliyoruz. Şartlar bu şekilde giderken, adil ticaret kurallarının tesis edilmesi ve oluşturulması bu amaca hizmet edecektir."

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