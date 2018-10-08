"Avrasya Tüneli'nde 2019'da 68 bin rakamını geçeriz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, kavşak düzenlemeleri ve ekonomideki gelişmelerle Avrasya Tüneli'nde günlük 68 bin araç geçiş rakamının gelecek yıl yakalanacağını düşündüklerini belirtti.

Arıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya Tüneli'nden 2018'de günde ortalama 50 binin üzerinde aracın geçtiğini söyledi.

Yıl sonu için belirlenen günlük 68 bin araçlık hedefe yaklaşamadıklarını anlatan Arıoğlu, şu bilgileri verdi:

"68 bine ulaşmak için bazı geliştirmeler yapmak lazım. Bu geliştirmelerin bir kısmını da İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle planlamamız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından E-5 üstündeki Uzunçayır Kavşağı'nın kapasitesi artırılıyor. Burada yapılan işlemler Avrasya Tüneli'ne günde minimum 10 bin aracı ilave getirebilecek bir potansiyele sahip. Bunun dışında birkaç proje daha var. Ekonominin biraz daha düzelmesi ve bu projelerle biz bu 68 bin rakamını önümüzdeki sene geçeceğimizi düşünüyoruz."

Tünelin yakıt ve zaman tasarrufu başta olmak üzere ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkılarının bulunduğunu anlatan Arıoğlu, 2018'de ekonomiye 2 milyar liralık tasarruf sağlanacağını öngördüklerini dile getirdi.