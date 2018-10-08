FİNANS

"Avrasya Tüneli'nde 2019'da 68 bin rakamını geçeriz"

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu: - "E-5 üzerindeki Uzunçayır Kavşağı'nın kapasitesi artırılıyor. Burada yapılan işlemler Avrasya Tüneli'ne günde minimum 10 bin aracı ilave getirebilecek bir potansiyele sahip. Ekonominin biraz daha düzelmesi ve bu projelerle biz 68 bin rakamını önümüzdeki sene geçeceğimizi düşünüyoruz" - "(1915 Çanakkale Köprüsü) İnşallah 2019 Mart ayında kulelerin bir tanesini törenle batıracağız"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, kavşak düzenlemeleri ve ekonomideki gelişmelerle Avrasya Tüneli'nde günlük 68 bin araç geçiş rakamının gelecek yıl yakalanacağını düşündüklerini belirtti.

Arıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya Tüneli'nden 2018'de günde ortalama 50 binin üzerinde aracın geçtiğini söyledi.

Yıl sonu için belirlenen günlük 68 bin araçlık hedefe yaklaşamadıklarını anlatan Arıoğlu, şu bilgileri verdi:

"68 bine ulaşmak için bazı geliştirmeler yapmak lazım. Bu geliştirmelerin bir kısmını da İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle planlamamız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından E-5 üstündeki Uzunçayır Kavşağı'nın kapasitesi artırılıyor. Burada yapılan işlemler Avrasya Tüneli'ne günde minimum 10 bin aracı ilave getirebilecek bir potansiyele sahip. Bunun dışında birkaç proje daha var. Ekonominin biraz daha düzelmesi ve bu projelerle biz bu 68 bin rakamını önümüzdeki sene geçeceğimizi düşünüyoruz."

Tünelin yakıt ve zaman tasarrufu başta olmak üzere ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkılarının bulunduğunu anlatan Arıoğlu, 2018'de ekonomiye 2 milyar liralık tasarruf sağlanacağını öngördüklerini dile getirdi.

- Çanakkale Köprüsü için kule imalatı devam ediyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Arıoğlu, 2 bin 23 metre ile dünyanın en büyük orta açıklığına sahip olacak köprünün 18 Mart 2022'de açılmasının hedeflendiğini anımsattı.

Arıoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda denize batıracağımız iki kulenin temellerini yapıyoruz. Bunlar çok büyük inşaatlar. 80 metreye 100 metre genişliğinde. Bir futbol sahasıyla aynı uzunlukta ama daha geniş yapılar. Bunlar Çanakkale'de imal ediliyor. Bir yandan da batıracağımız yerdeki kazıkları da ayarlıyoruz. İnşallah 2019 Mart ayında bu kulelerin bir tanesini törenle batıracağız."

Şirket olarak Türkiye'deki projelerin yanında Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahra altı coğrafyada demiryolu projelerinin devam ettiğini belirten Arıoğlu, Afrika'yı "demir ağlar"la örme hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

- Yerli sinyalizasyon sistemi

Firma olarak demiryollarında büyümeye devam etmek istediklerini aktaran Arıoğlu, yerli bir sinyalizasyon sistemi geliştirmek üzere de Ar-Ge çalışması yürüttüklerine dikkat çekti.

"Dünyada böyle bir sinyalizasyon sistemini yapan çok az firma var." diyen Arıoğlu, "Türkiye'de ilk kez, uluslararası platformda kabul görebilecek bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çok yoğun bir araştırma projesi. İlk olarak Türkiye'de kurup çalıştığını tüm dünyaya göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Avrasya Tüneli Çanakkale Köprüsü inşaat müteahhit Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Ar yatırım

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