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Avro Bölgesi 3. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 13:21 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi, yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre ise 1,6 büyüdü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi, bu yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin 3'üncü çeyreğine göre ise yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2017'nin 3'üncü çeyreğine göre ise yüzde 1,8 yükseldi.

AB üyesi ülkeler ele alındığında, 3'üncü çeyrek GSYH'de bir önceki çeyreğe göre en yüksek büyüme yüzde 3,6'yla Malta, yüzde 1,9'la Romanya yüzde 1,7'yle Polonya ve Letonya'da görüldü.

Söz konusu dönemde, Litvanya yüzde 0,3, Almanya ve İsveç yüzde 0,2, İtaya yüzde 0,1 oranında küçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avro bölgesi büyüme Eurostat

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