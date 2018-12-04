Avro Bölgesi reformunda uzlaşı

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "Birkaç ay süren yoğun görüşmeler ve çok zorlu ve uzun bir toplantıdan sonra, avroyu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladık." dedi.

Centeno, İngiltere dışındaki AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Bütün maliye bakanları tarafından kabul edilen ve üzerinde uzlaşı sağlanan Avro Bölgesi reform planı belirlediklerine dikkati çeken Centeno, "Başardık. Birkaç ay süren yoğun görüşmeler, çok zorlu ve uzun bir toplantıdan sonra, avroyu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladık." diye konuştu.

Centeno, söz konusu planın gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek Avro Zirvesi'nde liderlerce ele alınacağını söyledi.

Reform kapsamında, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) rolünü güçlendirme konusunda anlaşma sağladıklarını belirten Centeno, ESM'in ekonomik krizlere karşı tedbir enstrümanlarının etkinliğini artıracaklarını ifade etti.