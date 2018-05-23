Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet 18 ayın düşüğünde

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde mayıs ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,1 puanla son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI nisanda 55,1 iken mayısta 54,1 puana indi. Son 18 ayın en düşük seviyesini gören endeks, 55,1 puanlık piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.

Avro Bölgesi’nde mayıs ayı öncü imalat sanayi PMI ise nisan ayındaki 56,2 puandan 55,5 puana inerek son 15 ayın en düşük seviyesine ve öncü hizmet sektörü PMI da 54,7 puandan 53,9 puana düşerek son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da ise mayıs ayı öncü bileşik PMI 54,6 puandan 53,1 puana, hizmet sektörü PMI 53 puandan 52,1 puana ve imalat sanayi PMI da 58,1’den 56,8 puana düştü

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, bölge ekonomisindeki genişlemenin yaklaşık bir bucuk yılın en zayıf performansını gösterdiğine işaret etti.

Öncü PMI anketi verileri ayrıca mayıs ayında iş aktivitesinin ve yeni sipariş büyümesinin yavaşladığını, işe alımların ve birikimlerin de benzer şekilde daha yavaş artış oranları sergilediğini gösterdi.

