FİNANS

Avro Bölgesi'nde ekonomik genişleme 1,5 yılın düşüğünde

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi'nde mayıs ayı nihai bileşik PMI, 54,1 puana gerileyerek son bir buçuk yılın en düşük seviyesine indi -IHS Markit Economics Başekonomisti Williamson: -“Ocak ayında zirveyi görmesinden bu yana sürekli zayıflayan ekonomik faaliyet, bölgenin 2016'dan bu yana en kötü çeyrek performansı yolunda olduğunu gösteriyor”

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde mayıs ayı bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,1 puanla son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, mayıs ayında 55,1 puan olan Avro Bölgesi bileşik PMI, mayıs ayında 54,1 puana inerek son Kasım 2016’dan bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

Mayıs ayı PMI verisi, daha önceki bildirimde açıklanan değerleri teyit etti.

Avro Bölgesi’nde mayıs ayı nihai hizmet sektörü PMI da 54,7 puandan 53,8 puana düşerek son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, mayıs ayında iş aktivitesinin ve yeni sipariş büyümesinin yavaşladığını, işe alımların ve birikimlerin de benzer şekilde daha yavaş artış oranları sergilediğini gösterdi.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, “Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümesinin hızı, mayıs ayında bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi ve ocak ayında zirveyi görmesinden bu yana sürekli zayıflayan ekonomik faaliyet, bölgenin 2016'dan bu yana en kötü çeyrek performansı yolunda olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avro bölgesi bileşik PMI IHS Markit

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