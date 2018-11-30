FİNANS

Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Eurostat öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde tahmini yıllık enflasyon kasımda yüzde 2 olarak ölçüldü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde öncü yıllık enflasyon, bu yılın kasım ayında yüzde 2'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ekim ayında yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 9,1 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,4 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

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- ECB'nin enflasyon hedefi

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

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AB enflasyon Eurostat

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