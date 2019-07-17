Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon yüzde 1,3'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 1,3'e çıktı.

AB'de ise mayısta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, geçen ay değişmedi.

AB üyesi ülkeler arasında haziran ayında en yüksek enflasyon yüzde 3,9 ile Romanya, yüzde 3,4 ile Macaristan ve yüzde 3,1 ile Letonya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,2 ile Yunanistan ve yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ölçüldü.

Enflasyon oranı haziranda Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 1,4 ve İtalya'da yüzde 0,8 olarak belirlendi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

