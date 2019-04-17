Avro Bölgesi'nde enflasyon martta düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,4'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,4'e indi.

AB'de ise şubatta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, geçen ay sabit kaldı.

AB üyesi ülkeler arasında mart ayında en yüksek enflasyon yüzde 4,2 ile Romanya, yüzde 3,8 ile Macaristan ve yüzde 2,9 ile Hollanda'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,8 ile Portekiz ve yüzde 1 ile Yunanistan'da ölçüldü.

Enflasyon oranı martta İngiltere'de yüzde 1,9, Almanya'da yüzde 1,4, Fransa'da yüzde 1,3 ve İtalya'da yüzde 1,1 olarak belirlendi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

