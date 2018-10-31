Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde öncü yıllık enflasyon, bu yılın ekim ayında yüzde 2,2'ye yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde eylül ayında yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,2 olarak ölçüldü.
Avro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 10,6 ile enerjide gerçekleşti.
Enerjiyi yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,5 ile hizmetler ve yüzde 0,4 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
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- ECB'nin enflasyon hedefi
Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.
Öte yandan, ekim ayı enflasyonuna ilişkin detaylı veriler 16 Kasım'da açıklanacak.
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