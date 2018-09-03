Avro Bölgesi'nde imalat sanayi ağustosta yavaşladı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 54,6 puana inerek Kasım 2016’dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, temmuzda 55,1 puan olan imalat sanayi PMI, ağustosta 54,6 puana geriledi. Böylece imalat sanayi, Kasım 2016'dan bu yana görülen en yavaş büyümeye işaret etti.
IHS Markit Economics’e göre, sektörün 2018 yılı içinde bugüne kadar yaşadığı ivme kaybını yansıtan PMI, Aralık 2017'deki rekor seviyenin 6 puan altında kaldı. Ayrıca 2018 yılında imalat sektörünün yavaşlaması, ihracatın benzer şekilde zayıflamasıyla örtüştü.
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- "Beklentiler daha da azaldı"
IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avro Bölgesi fabrikaları ağustos ayında güçlü bir üretim artışı bildirdi ancak yeni sipariş büyümesinin 2 yılın en düşük seviyesine ulaşması ve görünüm ile ilgili kaygıların derinleşmesi ile beklentiler daha da azaldı." ifadesini kullandı.
Öte yandan, nihai veri, daha önce açıklanan öncü veriyi teyit etti.
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