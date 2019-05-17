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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta düştü

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

İnşaat üretimi, Avro Bölgesi'nde martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 geriledi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, bu yılın mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 0,3 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in mart ayına göre ise yüzde 6,3 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi martta önceki aya göre yüzde 0,7 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 2,4 ile Çekya'da, yüzde 1,8 ile Romanya'da ve yüzde 1 ile Almanya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 6,1 ile Slovenya'da, yüzde 2,5 ile Macaristan ve yüzde 1,9 ile İngiltere'de ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avro bölgesi Avrupa Eurostat inşaat

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