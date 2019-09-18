Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,7 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in temmuz ayına göre ise yüzde 1,1 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,1 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 9,6 ile Macaristan, yüzde 4,1 ile Romanya ve yüzde 2,3 ile Portekiz'de gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 4,2 ile Fransa, yüzde 2 ile Slovakya ve yüzde 0,6 ile Polonya'da ölçüldü.

