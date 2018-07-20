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Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ya oranı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

Eurostat verilerine göre, yılın ilk üç aylık bölümünde kamu borcunun GSYH'ya oranı Avro Bölgesi'nde yüzde 86,8’e çıktı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 86,8'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nin kamu borcunun GSYH'ya oranı (kamu borcu/GSYH oranı), 2017'nin son çeyreğinde yüzde 86,7 iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 86,8'e çıktı.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ise kamu borcu/GSYH oranı, aynı dönemde yüzde 81,6'dan 81,5'e geriledi.

Yılın ilk çeyreği ile 2017'nin ilk çeyreği kıyaslandığında ise Avro Bölgesi'nde kamu borcu/GSYH oranı, yüzde 89,2'den yüzde 86,8'e ve AB'de yüzde 83,6'dan yüzde 81,5'e indi.

- En yüksek kamu borcu/GSYH oranı Yunanistan'da

AB üyesi ülkeler arasında yılın ilk üç aylık bölümünde en fazla kamu borcu/GSYH oranına sahip ülke yüzde 180,4 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı yüzde 133,4 ile İtalya, yüzde 126,4 ile Portekiz ve yüzde 106,3'le Belçika izledi.

Söz konusu dönemde en az kamu borcu/GSYH oranına sahip ülke ise yüzde 8,7 ile Estonya olarak belirlendi. Estonya'yı yüzde 22,2'yle Lüksemburg ve yüzde 24,1'le Bulgaristan takip etti.

AB ülkeleri arasında geçen yılın son çeyreğine kıyasla ilk çeyrekte 12 ülkenin kamu borcu/GSYH oranında artış, 16 ülkenin kamu borcu/GSYH oranında ise azalış oldu. Söz konusu oranda en fazla artış Belçika'da, en fazla azalış da Letonya'da gerçekleşti.

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AB avro Avro bölgesi Brüksel Eurostat GSYH Kamu borcu

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