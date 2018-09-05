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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre Avro Bölgesi'nde yüzde 0,2 azalırken, AB'de değişmedi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, bu yılın temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, hazirana kıyasla 19 üyeli Avro Bölgesi’nde yüzde 0,2 geriledi. Perakende satışlar, 2017’nin temmuz ayına göre ise yüzde 1,1 yükseldi.

Veriler ayrıca, 28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların temmuzda aylık bazda değişmediğini, yıllık bazda ise yüzde 2 yükseldiğini ortaya koydu.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında temmuzda aylık bazda en fazla artış yüzde 1,1 ile Slovakya ve Estonya’da kaydedilirken, en fazla azalış yüzde 2,1 ile Belçika’da gerçekleşti.

Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 7,7 ile Polonya oldu. Söz konusu dönemde perakende satışları en fazla azalan ülke ise yüzde 2,6 ile Malta olarak kayıtlara geçti.

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AB perakende satışlar Avro bölgesi Perakende Satışlar

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