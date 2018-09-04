Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda arttı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. ÜFE, 2017’nin temmuz ayına göre de yüzde 4 artış kaydetti.

Piyasalardaki aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,9’luk artış beklentisinin üzerinde gelen ÜFE, Avro Bölge'sinde enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,7 arttı.

28 üyeli AB'de ise ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2017’nin temmuz ayına göre de yüzde 4,7 yükseldi.

AB’de ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 1,9 artış gösterdi.

