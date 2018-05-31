Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yükseldi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 1,9’a yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde nisan ayında yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 1,9’a çıktı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedeflediği seviyelere ulaşan öncü enflasyon oranı, piyasalardaki yüzde 1,6’lık beklentinin de üzerinde geldi.

Bölgede, mayıs ayında öncü yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 1,1 arttı.

Avro Bölgesi’nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 6,1 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,6 ile hizmetler ve yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Uzmanlar enflasyondaki artışın arkasındaki ana itici gücün artan petrol fiyatları ve zayıf avronun olduğunu belirtiyor.

Mayıs ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, ECB’nin Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştireceği toplantının bir gün sonrasında 15 Haziran’da yayımlanacak.

