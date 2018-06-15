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Avro Bölgesi'nde yükselen petrol fiyatları endişesi

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

ING Group Başekonomisti Houte: - "Yükselen petrol fiyatları ve değer kaybeden avro, ileriki çeyreklerde Avro Bölgesi'nin büyümesi üzerinde engel teşkil edebilir ancak şu anki durumda Avro Bölgesi'nin ekonomik iyileşmesini durduracak kadar büyüme üzerindeki etkisi yeteri kadar büyük olmayacak" - "Yapılan bazı çalışmalara göre, petrol fiyatlarında yüzde 100'lük bir artış Avro Bölgesi'nin büyümesini 1,2 puan aşağı çekebilir" - Rabobank Uluslararası Başekonomisti ve Avro Bölgesi Stratejisti Groot: - "Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Avro Bölgesi'nde endişe için açık bir sebep"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, yükselen petrol fiyatları ve değer kaybeden avronun, ileriki çeyreklerde Avro Bölgesi'nin büyümesi üzerinde engel teşkil edebileceğini belirterek, "Ancak şu anki durumda Avro Bölgesi'nin ekonomik iyileşmesini durduracak kadar büyüme üzerindeki etkisi yeteri kadar büyük olmayacak." dedi.

Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının 2014 ila 2016 yılları arasında Avro Bölgesi üzerinde önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, düşük petrol fiyatlarının tüketiciler için destek oluşturduğunu ve satın alma gücünü mevcut hale getirdiğini söyledi.

Yapılan bazı çalışmalara göre, petrol fiyatlarında yüzde 100'lük bir artışın Avro Bölgesi'nin büyümesini 1,2 puan aşağı çekebileceğini belirten Houte, petrol fiyatlarının avro bazında bir yıl öncesine göre yüzde 50 daha yüksek olduğunu, bunun Avro Bölgesi büyümesi üzerinde ciddi bir engel olduğunu kaydetti.

Houte, "Yükselen petrol fiyatları ve değer kaybeden avro, ileriki çeyreklerde Avro Bölgesi'nin büyümesi üzerinde engel teşkil edebilir ancak şu anki durumda Avro Bölgesi'nin ekonomik iyileşmesini durduracak kadar büyüme üzerindeki etkisi yeteri kadar büyük olmayacak." dedi.

Rusya ve OPEC ülkelerinin petrol üretimini artırmasının muhtemel olduğunu belirten Houte, ABD'li kaya gazı üreticilerinin şu sıralarda daha fazla yatırım yaptığını, bunlarla beraber petrol fiyatlarının son zamanlarda biraz gerilediğini aktardı.

Houte, avronun son zamanlarda gerilemesinin ihracatçı firmalar için iyi bir haber olduğunu da ifade etti.

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- Avronun değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki artış

Rabobank Uluslararası Başekonomisti ve Avro Bölgesi Stratejisti Elwin de Groot da petrol fiyatlarındaki yükselişin Avro Bölgesi'nde endişe için açık bir sebep olduğunu vurgulayarak, son zamanlarda zayıf gelen verilerin bunun bir açıklaması olabileceğine işaret etti.

Avrodaki azalışın ihracatçıları destekleyebileceğini ancak avronun değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki artışın tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturabileceğini kaydeden Groot, Avro Bölgesi'nde iş piyasası koşullarını geliştirecek itici güç olmasına karşın bölgede küçülme riskinin de bulunduğuna dikkati çekti.

Groot, Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin devam edebileceğini ancak biraz yavaşlayabileceğini ifade ederek, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 2,2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Avro bölgesi yükselen petrol fiyatları

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