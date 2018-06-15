Avro Bölgesi'nde yükselen petrol fiyatları endişesi

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, yükselen petrol fiyatları ve değer kaybeden avronun, ileriki çeyreklerde Avro Bölgesi'nin büyümesi üzerinde engel teşkil edebileceğini belirterek, "Ancak şu anki durumda Avro Bölgesi'nin ekonomik iyileşmesini durduracak kadar büyüme üzerindeki etkisi yeteri kadar büyük olmayacak." dedi.

Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının 2014 ila 2016 yılları arasında Avro Bölgesi üzerinde önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, düşük petrol fiyatlarının tüketiciler için destek oluşturduğunu ve satın alma gücünü mevcut hale getirdiğini söyledi.

Yapılan bazı çalışmalara göre, petrol fiyatlarında yüzde 100'lük bir artışın Avro Bölgesi'nin büyümesini 1,2 puan aşağı çekebileceğini belirten Houte, petrol fiyatlarının avro bazında bir yıl öncesine göre yüzde 50 daha yüksek olduğunu, bunun Avro Bölgesi büyümesi üzerinde ciddi bir engel olduğunu kaydetti.

Houte, "Yükselen petrol fiyatları ve değer kaybeden avro, ileriki çeyreklerde Avro Bölgesi'nin büyümesi üzerinde engel teşkil edebilir ancak şu anki durumda Avro Bölgesi'nin ekonomik iyileşmesini durduracak kadar büyüme üzerindeki etkisi yeteri kadar büyük olmayacak." dedi.