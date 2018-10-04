Avro, dolar karşısında düşmeye devam ediyor

BERLİN (AA) - ABD’nin büyümesinin ivme kazanması ABD merkez bankası Fed'in gösterge faizleri daha da yükseltme ihtimalini güçlendirirken, başta avro olmak üzere, diğer ülkelerin para birimlerine dolar karşısında değer kaybettiriyor.

Avro/dolar paritesi sabah saatlerinde 1,1464 seviyelerine kadar gerileyerek 15 Ağustos'tan beri en düşük seviyesine ulaştı. Dolar/yen paritesi ise 114,22 seviyesine gerileyerek Kasım 2017’den beri en düşük seviyesine ulaştı. .

ABD hazine tahvili faizi ile Almanya devlet tahvili faizi arasındaki fark, ABD hazine tahvili piyasasındaki artışla 1998’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

10 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi (TSİ) 10.30 itibariyle yüzde 3,20'ye yükselerek, Temmuz 2011’den beri en yüksek rakamına ulaştı.

Almanya tahvil faizleri ise 6 paz puan artarak aynı saatlerde yüzde 0,525 bulunuyordu. Böylece ABD-Almanya tahvil faizleri farkı 267 baz puana çıkarak, 1988’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

