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Avro Grubu İtalya'dan kurallara uygun bütçe talep etti

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 02:17 | Son Güncelleme

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno: - "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var"

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, AB Komisyonunun İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmesi konusuna odaklandıklarını belirten Centeno, "AB Komisyonu ilk defa bir ülkenin bütçe taslağını yeniden göndermesini istedi." diye konuştu.

Centeno, toplantıda, İtalya'nın bütçe taslağı konusunda siyasi tartışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var." değerlendirmesini yaptı.

Avro Grubu toplantısının ardından yayımlanan bildiride de "AB Komisyonunun İtalya'nın 2019 bütçe taslağına ilişkin değerlendirmesine katılıyoruz. Ekonomik ve Parasal Birliği düzgün işleyişi, kalıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin ön koşulu olarak İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde sağlam kamu maliyesinin önemini anımsatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kamu borçlarının yeterli ölçüde düşürülmesinin İstikrar ve Büyüme Paktı'nın ayrılmaz parçası olduğuna işaret edilen bildiride, "İtalya ve AB Komisyonunun açık ve yapıcı bir diyaloğa girmesini, İtalya'nın İstikrar ve Büyüme Paktı'na uyumlu bir şekilde değişiklikler yapılmış bütçe planı hazırlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasına yer verildi.

- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Kasım tarihinde İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

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AB Avro Grubu Avrupa Birliği Brüksel Bütçe İtalya maliye Mario Centeno

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