Avro Grubu İtalya'dan kurallara uygun bütçe talep etti

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, AB Komisyonunun İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmesi konusuna odaklandıklarını belirten Centeno, "AB Komisyonu ilk defa bir ülkenin bütçe taslağını yeniden göndermesini istedi." diye konuştu.

Centeno, toplantıda, İtalya'nın bütçe taslağı konusunda siyasi tartışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var." değerlendirmesini yaptı.