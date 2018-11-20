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Avro Grubu'ndan İtalya'ya mali konsolidasyon çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno: - "İtalya'nın durgun büyüme ve karmaşık sosyal konular hakkındaki kaygılarını anlıyorum. Ancak İtalya bu durumdan mali konsolidasyonu riske sokmadan da kurtulabilir" - "Ortak bir mali kapasite, ülkelerin sağlam mali politikalar yürütme ve mali kurallara uygun davranma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz"

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, İtalya'nın durgun büyüme ve karmaşık sosyal konular hakkındaki kaygılarını anladığını belirterek, "Ancak İtalya bu durumdan mali konsolidasyonu riske sokmadan da kurtulabilir." dedi.

Centeno, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın mali kurallara bağlı kalmasının Avro Bölgesi'nin ortak çıkarına olduğuna dikkati çeken Centeno, "İtalya'nın durgun büyüme ve karmaşık sosyal konular hakkındaki kaygılarını anlıyorum. Ancak İtalya bu durumdan mali konsolidasyonu riske sokmadan da kurtulabilir." diye konuştu.

Centeno, ekonomik ve parasal birlik içerisinde sağlam ve sorumlu maliye politikaları yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Avro Bölgesi'ni gelecekteki ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için yapılan ortak bütçe çalışmaları hakkında Centeno, "Ortak bir mali kapasite, ülkelerin sağlam mali politikalar yürütme ve mali kurallara uygun davranma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Ekim'de İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

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AP Avrupa Parlamentosu ekonomik İtalya Mario Centeno

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