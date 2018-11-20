Avro Grubu'ndan İtalya'ya mali konsolidasyon çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, İtalya'nın durgun büyüme ve karmaşık sosyal konular hakkındaki kaygılarını anladığını belirterek, "Ancak İtalya bu durumdan mali konsolidasyonu riske sokmadan da kurtulabilir." dedi.

Centeno, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın mali kurallara bağlı kalmasının Avro Bölgesi'nin ortak çıkarına olduğuna dikkati çeken Centeno, "İtalya'nın durgun büyüme ve karmaşık sosyal konular hakkındaki kaygılarını anlıyorum. Ancak İtalya bu durumdan mali konsolidasyonu riske sokmadan da kurtulabilir." diye konuştu.

Centeno, ekonomik ve parasal birlik içerisinde sağlam ve sorumlu maliye politikaları yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Avro Bölgesi'ni gelecekteki ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için yapılan ortak bütçe çalışmaları hakkında Centeno, "Ortak bir mali kapasite, ülkelerin sağlam mali politikalar yürütme ve mali kurallara uygun davranma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz." değerlendirmesinde bulundu.