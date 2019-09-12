FİNANS

Avruasya / Kurtuluş: Mevduat kripto para borsalarına gidiyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, Merkez Bankası’ndan faiz indirimlerinin de etkisiyle, faiz geliri beklentisinin azaldığını vurguladı ve "Mevduat kripto para borsalarına gidiyor" dedi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, Merkez Bankası’ndan faiz indirimlerinin de etkisiyle, faiz geliri beklentisinin azaldığını vurguladı ve "Mevduat kripto para borsalarına gidiyor" dedi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75’ten yüzde 16.50’ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.
Söz konusu faiz indiriminin kripto para birimleri piyasalarına yansımasına ilişkin DHA’ya konuşan Kurtuluş, şu yorumu yaptı:
“Faiz indirimiyle beraber insanlar paralarını artık farklı şekilde kullanıyor. Çünkü artık faiz geliri diye bir şey yok ve bu da doların artmasına sebep oluyor. Tabi ki yeni nesil de kripto paraları ciddi bir yatırım aracı olarak gördüğü için bunun da bir etkisi olacaktır.
“Mevduat, kripto para borsalarına geçiyor. Türkiye’deki mevduat bu tarz yerlere giderken bir borsa fonuna yatırım yapmak tasarrufu güvence altına almak demektir. Paranız bankadayken güvendedir. Fakat kripto para birimleri söz konusu olunca Türkiye’deki likiditenin kriptoya gitmesi, yüksek volatilite gibi etkenlerden tasarrufun güvenceye alınamaması oluyor.
“Baktığınızca ticaret savaşı oluyor; kripto para artıyor, faiz düşüyor; kripto para artıyor. Artık bunun için önlem alınması gerekir. Yakında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) da faiz kararı var ve bunun ciddi etkileri olması bekleniyor. Türkiye’de 5 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz ve bu sebeple bu tarz gelişmeleri de artık göz önünde bulundurmak gerekir.”

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcuİstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu
Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar krediÇin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Sürücü kurslarına 'kota' geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücü kurslarına 'kota' geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

Doların faiz kararına tepkisi

Doların faiz kararına tepkisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.