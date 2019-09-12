Avruasya / Kurtuluş: Mevduat kripto para borsalarına gidiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, Merkez Bankası’ndan faiz indirimlerinin de etkisiyle, faiz geliri beklentisinin azaldığını vurguladı ve "Mevduat kripto para borsalarına gidiyor" dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75’ten yüzde 16.50’ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.

Söz konusu faiz indiriminin kripto para birimleri piyasalarına yansımasına ilişkin DHA’ya konuşan Kurtuluş, şu yorumu yaptı:

“Faiz indirimiyle beraber insanlar paralarını artık farklı şekilde kullanıyor. Çünkü artık faiz geliri diye bir şey yok ve bu da doların artmasına sebep oluyor. Tabi ki yeni nesil de kripto paraları ciddi bir yatırım aracı olarak gördüğü için bunun da bir etkisi olacaktır.

“Mevduat, kripto para borsalarına geçiyor. Türkiye’deki mevduat bu tarz yerlere giderken bir borsa fonuna yatırım yapmak tasarrufu güvence altına almak demektir. Paranız bankadayken güvendedir. Fakat kripto para birimleri söz konusu olunca Türkiye’deki likiditenin kriptoya gitmesi, yüksek volatilite gibi etkenlerden tasarrufun güvenceye alınamaması oluyor.

“Baktığınızca ticaret savaşı oluyor; kripto para artıyor, faiz düşüyor; kripto para artıyor. Artık bunun için önlem alınması gerekir. Yakında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) da faiz kararı var ve bunun ciddi etkileri olması bekleniyor. Türkiye’de 5 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz ve bu sebeple bu tarz gelişmeleri de artık göz önünde bulundurmak gerekir.”

