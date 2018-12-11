FİNANS

Avrupa Adalet Divanı, ECB'nin tahvil alımını "yasal" buldu

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası'nın devlet tahvili satın alma programının yasal olduğu kararını aldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) devlet tahvili satın alma programının yasal olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, ECB'nin 2015 yılında üye ülkelerin devlet tahvillerini satın almasına yönelik Almanya'da açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, ECB'nin ikincil piyasalar üzerinden devlet tahvili alımına yönelik programının, AB yasalarını ihlal etmediğine karar verdi.

Kararda, "Mahkeme, ECB'nin ikincil piyasalardan devlet tahvili satın alma programı uygulamasıyla yetkisini aşmadığını tespit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu programın avro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkat çekilen kararda, uygulamanın orantılı olduğu kaydedildi.

ECB, 2015 yılından beri uyguladığı varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2,6 trilyon avroluk tahvil toplamıştı.

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!
Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyizProf. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Avrupa Adalet Divanı ecb

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

KOSGEB'ten iş kuracaklara çağrı

KOSGEB'ten iş kuracaklara çağrı

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlı

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlı

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz

Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz

Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.