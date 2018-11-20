FİNANS

Avrupa Birliği'nde bütçe anlaşmazlığı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında 2019 bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumları arasında 2019 yılı genel bütçesi için yapılan müzakereler sonucunda bir uzlaşı gerçekleşmedi.

AB Konseyi, birliğin 2019 yılı genel bütçesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında 2019 yılı AB bütçesine ilişkin yapılan müzakerelerin anlaşma sağlanmadan sona erdirdiği bildirildi.

Bütçe konusunda yetkili AB kurumları aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için belirlenen yasal sürenin dolduğuna dikkat çekilen açıklamada, AB Komisyonu'nun yeni 2019 bütçe taslağı sunması gerektiği kaydedildi.

- Anlaşmazlık

AB Konseyi, 2019 bütçesinde gelirlerin 164,1 milyar avro, harcamaların 148,2 milyar avro olması yönünde pozisyon almıştı.

AP ise bütçede gelirlerin 166,3 milyar avroya, harcamaların 149,3 milyar avroya çıkartılmasını talep etmişti.

Farklılıklar nedeniyle, AP ve AB Konseyi arasında uzlaşı sağlamaya yönelik müzakere süreci başlamıştı.

AP'nin geçen yılın bütçesinde araştırma programları için harcanmamış fonların yeni bütçede kullanılmasını ve Türkiye'deki Suriyelilere sağlanacak ikinci 3 milyar avroluk mali desteğe AB bütçesinden daha az katkı sağlanmasını talep etmesi gibi konular AB Konseyi tarafından kabul edilmedi.

- Bütçe hakkında

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttıYapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttı
Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdüEdremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB anlaşmazlık Avrupa Birliği Brüksel

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttı

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttı

Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.