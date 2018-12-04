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Avrupa Birliği'nde ÜFE ekimde arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nde ÜFE ekimde arttı

BRÜKSEL (AA) - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,7 ve Avro Bölgesi'nde 0,8 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. ÜFE, 2017'nin ekim ayına göre de yüzde 4,9 arttı.

AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7, 2017'nin aynı dönemine göre ise yüzde 5,4 yükseliş kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avro bölgesi ÜFE

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