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Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 13:01 | Son Güncelleme

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Eurowoman Küresel İş Kadınları Forumu’nun verdiği “İş Ödülü”ne layık görüldü.

Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

İstanbul, 5 Haziran (DHA) - Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Eurowoman Küresel İş Kadınları Forumu’nun verdiği “İş Ödülü”ne layık görüldü.
Eurowoman Küresel İş Kadınları Forumu kapsamında bu yıl 7.’si düzenlenen EUROWOMAN 2019 İş Ödülleri töreninde, iş modeliyle küresel anlamda önemli bir fark yaratan Aslı Elif Tanuğur Samancı İş Ödülünü aldı.
Avrupa düzeyinde iş kadınlarının beş farklı kategoride ödüllendirildiği gecede konuşma yapan Tanuğur, Anadolu propolisi ile ülkemizi dünyada temsil etmekten ve bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi ve ekledi, “Yaptığımız çalışmaları takdir eden herkese çok teşekkür ederim. Oğlumun bağışıklık sorunundan yola çıkarak, Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı eşim Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte firmamızı 2013 yılında KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurduk. Böylece propolisin ülkemizde ilk kez Sözleşmeli Arıcılık modeliyle yerli üretimini başlattık. Ar-Ge çalışmalarımız ile geliştirdiğimiz proses yöntemimiz ile propolisi insan tüketimine uygun hale getirdik. BEE'O Propolis ailesi olarak, Sözleşmeli Arıcılık Yöntemi'miz ile kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlıyoruz. Doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş propolis, arı sütü, polen gibi doğal arı ürünlerinden oluşan katma değerli inovatif ürünler üretiyoruz. Böylece arıcılarımız artık bal dışındaki diğer arı ürünlerini de üretebiliyor ve bundan gelir elde edebiliyorlar.”
Tanuğur, “Geliştirdiğimiz inovasyon ödüllü özütleme yöntemimiz ve yaptığımız projeler ile ulusal ve uluslararası arenada 28 farklı ödüle layık görüldük. Bugün, 3000 metrekarelik tesisimiz ve 95 kişilik uzman kadromuz, 150 bin sözleşmeli kovanımınız ve 500 sözleşmeli arıcımız ile Türkiye’nin en büyük propolis üreticisiyiz” dedi.
Tanuğur ayrıca Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirdiklerini ve BEE&YOU markası ile Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Avusturya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs ve Suudi Arabistan’a ürünlerini ihraç ettiklerini de söyledi. (Fotoğraflı)

Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

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