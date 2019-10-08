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Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası'nda Türkiye temsil edildi

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

Hafta kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye-AB arasında Şehir Eşleştirme Programı tanıtıldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası kapsamında Brüksel'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye-AB arasında Şehir Eşleştirme Programı büyük ilgi gördü.

Brüksel Kongre Merkezi'nde Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası kapsamında düzenlenen 4 günlük programda, Türkiye standı kuruldu.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında tecrübe paylaşımına yönelik sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Programı'nın tanıtıldığı standa ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye standına ilgi yüksek. Biz burada somut bir projeyi anlatıyoruz. Bizim projemiz 24 aylık bir proje. Hibe almayı hak eden 23 yerel yönetimimiz etkinliklerine başladılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den göç, turizm, akıllı şehirler, şeffaf yönetim ve iklimle mücadele gibi çeşitli alanlarda 10 projeyi örnek olarak belirlediklerini ve programa davet ettiklerini belirten Atik, "AB mali yardımları kapsamında finanse ettiğimiz Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Programı'nın bu etkinlik vasıtasıyla çok güzel bir tanıtım imkanına kavuşacağını düşünerek ilk defa Türkiye'den bir programı bu etkinliğe dahil ederek Brüksel'e geldik." dedi.

- "Şehir eşleştirme, kardeş şehir ilişkilerinin ötesinde farklı bir uygulama"

Ahmet Hakan Atik, projenin yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını ve 4,5 milyon avro bütçeli olduğunu aktararak, proje kapsamında Türkiye'den yerel yönetimlerin AB ülkelerinden yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında şehir eşleştirme yapıldığını ve karşılıklı iyi uygulamaların değerlendirildiğini anlatan Atik, müzakere fasıllarının tümünü kapsayacak alanlarda projeler geliştirdiklerini ve Şehir Eşleştirme Programı kapsamında bunları uyguladıklarını vurguladı.

Atik, farklı şehirler arasında diyalog temelli, uzun dönemli, kalıcı yapılar tesis etmek ve Avrupa'daki iyi uygulamaların Türkiye'de yerel yönetimler vasıtasıyla hizmete sunulması için çalıştıklarını belirterek, şehir eşleştirmenin kardeş şehir ilişkilerinin ötesinde farklı bir uygulama olduğunu ifade etti.

Atik, etkinlikte Avrupa'nın geleceğini şekillendirmeye yönelik çok farklı konuların ilgili taraflarca ele alındığına dikkati çekerek, "Yaklaşık 9 bin katılımcı, 4 gün boyunca farklı oturumlarda şehirlerin geleceği, Avrupa'nın şekillenmesi, iş birliği imkanları, karşılıklı bilgi alışverişi gibi konularda bir araya gelerek güzel bir ağ kurma imkanına sahip oluyor." dedi.

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AB Avrupa Avrupa Birliği Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası Brüksel türkiye

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