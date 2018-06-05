FİNANS

Avrupa borsaları Almanya hariç azalışla kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 20:34 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları Almanya hariç azalışla kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü Almanya dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 azalışla 386,89 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 gerileyerek 7.686,80 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,18 değer kaybederek 21.750,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 azalarak 5.460,95 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,66 düşerek 9.686,40 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,13'lük kazançla 12.787,13 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.38 itibarıyla yüzde 0,13'lük artışla 1,1713 seviyelerinde bulunuyor.

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