Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 azalışla 384,05 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 gerileyerek 7.600,45 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek 21.822,96 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalarak 5.409,43 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,18 düşerek 9.716,90 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,16'lık kazançla 12.561,02 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.47 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,1703 seviyelerinde bulunuyor.
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