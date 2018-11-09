Avrupa borsaları Almanya hariç günü düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları Almanya’daki Dax endeksi hariç haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalarak 365,74 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 azalarak 5.106,75 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,88 düşerek 19.258,11 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 azalışla günü 7.105,34 puandan kapattı.
Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,02 artışla 11.529,16 seviyesinden tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.47 itibarıyla yüzde 0,32 azalışla 1,1326 seviyelerinde işlem görüyor.
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