LONDRA (AA) - Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimine rağmen olumlu şirket verilerinin etkisiyle Almanya'da DAX 30 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 artarak 345,45 puandan kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 artarak 18.741,98 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,10’luk artışla 6.778,11 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68’lik yükselişle 4.813,13 puandan kapandı.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 10.788,09 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20:58 itibariyle yüzde 0,15’lik düşüşle 1,139 seviyelerinde işlem görüyor
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