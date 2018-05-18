Avrupa borsaları düşüşle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü kayıpla tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalışla 394,67 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,28’lik kayıpla 13.077,72 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek, 7.778,79 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,02 değer kaybederek 10.112,40 puana düştü.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,48 azalarak, 23.449,65 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13’lük kayıpla 5.614,51 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,08'lik azalışla 1,1784 seviyesinde bulunuyor.
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