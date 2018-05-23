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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,10 gerileyerek 392,58 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 azalarak 7.788,44 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,47 azalarak, 12.976,84 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 değer kaybederek, 5.565,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,31 gerileyerek, 22.911,71 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,12 kayıpla 10.025,00 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,71'lik düşüşle 1,1693 seviyelerinde bulunuyor.

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