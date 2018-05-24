Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 gerileyerek 390,54 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 azalarak 7.716,74 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,94 düşerek 12.855,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 5.548,45 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 22.749,08 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 9.996,00 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 1,1728 seviyelerinde bulunuyor.
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