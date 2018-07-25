FİNANS

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü kayıpla tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,26 azalışla 387,17 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87'lik kayıpla 12.579,33 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 gerileyerek 7.658,26 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,72 değer kaybederek 9.703,10 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,43 azalarak 21.561,46 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,14'lük kayıpla 5.426,41 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.37 itibarıyla yüzde 0,07'lik azalışla 1,1680 seviyesinde bulunuyor.

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