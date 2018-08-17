Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 düşüşle 381,06 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 12.210,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederek 20.415,27 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,08 düşerek 5.344,93 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 artarak 7.558,759 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,31 yükselişle 1,1409 seviyelerinde bulunuyor.
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