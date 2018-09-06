Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 gerileyerek, 373,47 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 azalarak 7.318,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 düşerek 11.955,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek, 5.243,84 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek, 20.527,22 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,00 kayıpla 9.208,70 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.16 itibarıyla yüzde 0,09'luk düşüşle 1,1619 seviyesinde bulunuyor.
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