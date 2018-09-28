FİNANS

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,83 gerileyerek 383,18 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.510,20 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,52 düşerek 12.246,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 5.493,49 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,72 gerileyerek 20.711,70 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,45 kayıpla 9.389,20 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.52 itibarıyla yüzde 0,27'lik azalışla 1,1608 seviyesinde bulunuyor.

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