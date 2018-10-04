Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 gerileyerek 379,68 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22 azalarak 7.418,34 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 düşerek 12.244,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47 değer kaybederek 5.410,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 20.612,93 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,50 kayıpla 9.314,50 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,24'lük artışla 1,1505 seviyesinde bulunuyor.
Hibrit motorun 'süper teşvik'li fabrikası için geri sayım
Dünyaya ihraç edilecek! Litresi 10 milyon dolar
Dolar TL ne kadar? 4 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum