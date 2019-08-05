FİNANS

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 19:28 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,31 değer kaybederek 369,43 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47 azalarak 7.223,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,80 düşerek 11.658,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,19 değer kaybederek 5.241,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 gerileyerek 20.773,30 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,83'lük artışla 1,1198 seviyesinde bulunuyor.

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