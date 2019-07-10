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Avrupa borsaları "Fed faiz indirimi sinyalinin" etkisiyle İtalya hariç düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 19:58 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları "Fed faiz indirimi sinyalinin" etkisiyle İtalya hariç düşüşle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyali vermesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 387,15 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 azalışla 5.567,59 puana, Almanya'da Dax endeksi ise yüzde 0,51 düşerek 12.373,41 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla günü 7.530,69 puandan kapattı.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi günü yüzde 0,73 artışla 22.044,96 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,44 artışla 1,1255 seviyelerinde işlem görüyor.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, bankanın kapsamlı yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamasının ardından, bugün ilk defa yaklaşık yüzde 1 değer kazandı. Bankanın hisseleri Pazartesi ve Salı günü yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmişti.

Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi.

Powell, "Buna rağmen son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Dahası ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meseleleri henüz çözümlenmedi." ifadelerini kullandı.

ABD'de zayıf enflasyonun halihazırda tahmin edilenden daha kalıcı olabileceği uyarısında bulunan Powell, "Bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Bunların ABD ekonomisi ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Powell’ın "Facebook'un Libra projesi ciddi endişeler oluşturuyor" değerlendirmesi kıtada teknoloji şirketlerinin hisselerine satış getirdi.

Yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerini yakında izlerken, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD ve Çin'li ticaret müzakerecilerinin "yapıcı" telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

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