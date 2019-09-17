FİNANS

Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 19:22 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından artan jeopolitik gerilimin ve petrol fiyatlarının azalmasının etkisiyle günü Fransa’daki CAC 40 endeksi hariç düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından artan jeopolitik gerilimin ve petrol fiyatlarının azalmasının etkisiyle günü Fransa’daki CAC 40 endeksi hariç düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalarak 389,33 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,76 değer kaybederek 21.801,93 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 12,372,61 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,01’lik düşüşle 7.320,40 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 artarak 5.615,51 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.11 itibarıyla yüzde 0,51’lik yükselişle 1,1058 seviyelerinde işlem gördü.

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Avrupa borsa kapanış

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