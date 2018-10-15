FİNANS

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 20:07 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları, Fransa hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 359,31 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 kazançla 7.029,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 19.287,64 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,78 yükselişle 11,614.16 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 kazançla 8.923,70 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,02 düşüşle 5.095,07 puanla kapandı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,22'lik artışla 1,1587 seviyelerinde işlem görüyor.

PARTNERMüjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruzMüjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruz
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi
İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yenidenİzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz müjdesi

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi

Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.